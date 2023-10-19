Британский флот сообщил, что Россия использует дельфинов для защиты Крыма от ВСУ

Официальная газета британского Королевского флота Naval News сообщила, что российские военные используют боевых дельфинов для защиты Крыма от атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации издания, для защиты севастопольской бухты от действий ВСУ боевых дельфинов российская армия начала использовать вскоре после начала военной операции на Украине. Животных дрессировали в местном учебном центре. До спецоперации млекопитающих использовали в Новороссийске и около сирийской базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

Изначально в акватории севастопольской бухты постоянно находилось три-четыре боевых дельфина, однако в июле нынешнего года в связи с начало контрнаступления ВСУ их число было увеличено вдвое. В задачи специально обученных млекопитающих входит защита военно-морской базы от возможных диверсий противника.

Как утверждает Naval News со ссылкой на представителей Британского флота и военных аналитиков, теперь дельфины замечены не только в акватории севастопольской бухты. Так, загоны для боевых дрессированных млекопитающих появились на базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма. Загоны были установлены в сентябре текущего года, что, по версии британского издания, могло стать реакцией на усиление диверсионной активности ВСУ у берегов полуострова.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов