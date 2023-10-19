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Власти Воронежа готовятся к открытию приюта для бездомных животных в ноябре

Власти Воронежа заявили, что муниципальный приют для безнадзорных животных, возводимый с весны 2022 года на улице Балашовской, 29/1 (на участке площадью 14,4 тыс. кв.м), «практически полностью готов». На его территории размещены здания ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями и карантинного отделения, площадка для выгула животных.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что по контракту работы должны были закончить 30 июня. Но в процессе возведения объекта подрядная организация столкнулась «с рядом сложностей», и срок сдачи приюта «сдвинулся на несколько месяцев». После этого управление строительной политики города «проработало ряд решений, чтобы не допустить долгостроя». В итоге теперь на объекте «осталось только подключить коммуникации, дооснастить оборудованием, которое полностью закуплено и поставлено на склады, завершить благоустройство территории».

В ходе недавнего визита на объект делегации из чиновников мэрии заместитель главы горадминистрации Людмила Бородина раскрыла концепцию работы приюта. Сначала животные должны поступать в так называемую «грязную зону» – специальный отдельно стоящий корпус-изолятор, рассчитанный на 50 мест. В ней собаки будут проходить первичный осмотр, обработку и содержаться под наблюдением в течение десяти дней.

«В рамках программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) подразумевает визуальный осмотр, чтобы выявить признаки явного заболевания. Если собака здорова, после небольшой передержки она направляется на стерилизацию»,– уточнила вице-мэр. По ее словам, при поступлении животные пройдут обработку от блох и гельминтов, а также получат вакцину от бешенства. После операций по стерилизации их переведут в теплые вольеры (не ниже 15 градусов). По завершении двадцатидневного периода пребывания в приюте, собак возвратят на место отлова. Но те из них, которые поступят в приют с признаками «немотивированной агрессии», будут находиться в нем «на постоянной основе в других вольерах». Они представляют собой утепленную будку для зимы и небольшое пространство для выгула.

«С ними в обязательном порядке должны будут проводиться работы по социализации, потому что практика показывает, что в среднем всего лишь 1-2% от всех животных проявляют серьезную агрессию. Это почти в ста процентах случаев животные, которые находились на цепи, либо содержались в жестоких условиях, подвергались избиению и так далее. Даже те собаки, за которыми зафиксированы факты покусов, это чаще всего запуганные животные, которые поддаются социализации»,– рассказала госпожа Бородина.

Приют рассчитан на 250 животных. Но в перспективе местные власти благодаря работе приюта планируют «выйти на плато по численности популяции собак за счет ее гуманного сокращения». «К этому плато нужно идти достаточно активными темпами. В сжатые сроки после запуска приюта мы должны стерилизовать не менее 70% животных»,– разъяснила Людмила Бородина.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что объект не должен стать «концлагерем для животных», в нем «действительно должны выполняться все необходимые процедуры». «Честно сказать, на этом объекте подрядчик нам достался не очень крепкий, поэтому несколько раз сдвигал сроки ввода этого объекта. Но в конце ноября он все-таки закончит работу. Мы со следующего года рассматриваем вариант, что перестанем нанимать частных подрядчиков, которые занимаются процедурой ОСВВ, будем этим заниматься самостоятельно»,– резюмировал господин Кстенин.

Владимир Зоркий

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