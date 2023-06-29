В Воронеже муниципальный приют для животных за 117 млн рублей не достроят к сроку

Муниципальный приют для бездомных животных не достроят в Воронеже к предусмотренному контрактом сроку — 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Из-за этого местное ООО «Стройполимермонтаж», получившее от мэрии контракт на 116,9 млн руб., могут внести в реестр недобросовестных подрядчиков.

По словам властей, на срыв сроков повлияло финансовое состояние компании и погодные условия. Впрочем, управление строительной политики Воронежа как заказчик не планирует разрывать контракт на завершающем этапе строительства, так как это «нецелесообразно».

«Процедура определения подрядчика на оставшиеся виды работ займет довольно много времени, поэтому даем шанс завершить работу над объектом. Обязательства исполнитель на себя взял, но будет платить штрафы за каждый день просрочки. Если компания нарушит взятые на себя обязательства, будет запущена процедура внесения ее в реестр недобросовестных поставщиков»,— рассказал и.о. заместителя главы города по градостроительству Дмитрий Гладких.

Приют строится на участке в 14,5 тыс. кв. м на улице Балашовской, 29/1. На сегодня там завершен основной объем общестроительных работ, но еще продолжаются благоустройство, монтаж ограждения, внутренняя отделка помещений, монтаж котельной, обустройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, установка собачьих будок. Вице-мэр Людмила Бородина отметила, что, «несмотря на то, что сроки ввода объекта немного откладываются, команда уже формируется». Известно, что технический штат приюта, который сможет вместить до 250 собак, составит около 18 человек.

В феврале мэр Вадим Кстенин выезжал на место работ и заявлял, что применит санкции к подрядчику в случае срыва сроков. После этого компания «значительно нарастила темпы, но полностью отставания от графиков наверстать не смогла».

Алина Морозова