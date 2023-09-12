Утром стройка, вечером деньги

Правительство рассматривает альтернативный вариант финансирования строительства трех тоннелей и моста на Восточном полигоне стоимостью 520 млрд руб., которое изначально предлагалось реализовывать по концессии. Вместо этого возможен EPCF-контракт: ОАО РЖД заключит с «БТС-Мостом» Руслана Байсарова договор генерального подряда, подрядчик привлечет кредиты, а потом ОАО РЖД погасит их с учетом процентов. Такой механизм позволит сократить траты бюджета, однако переложит основное финансовое бремя на ОАО РЖД. Пока не известно, за счет чего предполагается обеспечивать возврат кредитов, однако источники “Ъ” уверяют, что повышения тарифов ОАО РЖД не будет, а проект окупится за счет роста грузопотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Для строительства четырех крупных объектов в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона к 2032 году наряду с концессионной схемой рассматривается применение EPCF-контракта. Об этом на сессии ВЭФ рассказал первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер. «По концессионным инициативам мы находимся в процессе согласования условий с органами исполнительной власти,— сообщил он.— И второе движение по этому проекту — это обсуждение договора генерального подряда с обязательством подрядчика привлечь финансирование под долгосрочный контракт жизненного цикла с ОАО РЖД, так называемый механизм EPCF».

В 2024 году завершается второй этап расширения Восточного полигона с увеличением провозной способности до 180 млн тонн, обсуждается третий. В нем три подэтапа: первый, с расширением до 197 млн тонн,— под грузы Якутии, прежде всего Эльгинского угольного месторождения; второй, до 210 млн тонн,— под существующих грузоотправителей, в том числе из центральной части РФ и с Урала. Третий этап, до 255 млн тонн к 2032 году, планировалось реализовать на основе концессионной инициативы, с которой в 2022 году выступили «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова и Газпромбанк (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года). В рамках этого этапа должны быть построены дорогостоящие сооружения — вторые Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели и мост через Амур.

Как пояснил в кулуарах ВЭФ заместитель главы Минтранса Валентин Иванов, стоимость этих четырех объектов составляет около 520 млрд руб. при стоимости всего третьего этапа Восточного полигона с расширением до 255 млн тонн в 2 трлн руб. По концессионной инициативе, пояснил господин Иванов, сейчас идет процедура проработки. Предложения концессионера согласовываются с органами власти как в части привлечения федеральной поддержки, так и с ОАО РЖД по синхронизации работ.

Вариант EPCF-контракта, сообщил господин Иванов, был предложен ОАО РЖД. «У этого варианта есть определенные плюсы и минусы, мы эту развилку в рамках согласования со всеми заинтересованными сторонами должны пройти»,— сказал он. Он требует меньшей поддержки федерального бюджета, но необходимы «определенные решения на уровне ОАО РЖД», добавил замминистра.

Схема EPCF имеет несколько особенностей, рассказал господин Бруссер. «Самое главное, она не требует государственного финансирования на стадии проектирования и строительства,— говорит он.— Запустить эту схему можно прямо сейчас, в отличие от концессии. Кроме того, схема носит безрегрессный характер, то есть это схема проектного финансирования с элементами деконсолидации долга. Особенностью является то, что ОАО РЖД является непосредственным участником на строительной и операционной фазах». По его словам, к схеме EPCF проявляют интерес и другие банки, в частности она обсуждается со «Сбером», ВЭБ.РФ. Господин Бруссер отметил, что схема EPCF применима и для проектов других естественных монополий, в том числе и тех, что развиваются в увязке с расширением Восточного полигона.

Однако если в концессии бюджет несет расходы, в том числе на капитальный грант, то при EPCF они ложатся на ОАО РЖД. Монополия периодически испытывает трудности с финансированием развития Восточного полигона, хотя в последние годы всеми силами избегает секвестра инвестпрограммы по БАМу и Транссибу. Тем не менее в 2022 году она могла бы урезать расходы на БАМ с запланированных 131 млрд до 80 млрд руб., если бы не помощь со стороны ФНБ в 250 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 апреля). На третий этап ОАО РЖД планировало привлечь около 300 млрд руб. из ФНБ.

Как именно ОАО РЖД будет возвращать инвестиции в строительство тоннелей и мостов, непонятно. В ОАО РЖД комментариев не дали. Вместе с тем два источника “Ъ”, знакомые с ходом обсуждения, заверяют, что повышения тарифов не планируется — проект целиком окупится за счет роста грузопотока.

Концессия позволяет растянуть платежи на более длительный период и может обеспечить большую защиту для частных инвесторов от изменения условий соглашений, поясняет гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александра Галактионова. «В классическом EPCF-контракте подрядчик ищет финансирование и занимается стройкой, но не участвует в эксплуатации,— отмечает госпожа Галактионова.— Поэтому формально стоимость такого контракта может быть дешевле, чем у концессии (так как заканчивается после ввода объекта). Но он требует выплаты подрядчику по завершении этапа строительства».

Минус концессии, говорит она, в том, что не всегда построившая объект компания заинтересована его впоследствии эксплуатировать. В случае с участками БАМа эксплуатировать их, вероятно, должно ОАО РЖД. Минус классического EPCF-контракта в том, что нет возможности растянуть платежи на длительный срок, сопоставимый со сроком концессии. Если речь о том, что финансирование привлекается под контракт жизненного цикла (КЖЦ), то в схеме возникает много рисков. «EPCF-подрядчик строит объект на заемные деньги, после ввода в эксплуатацию его функционал прекращается, но он получает платежи по КЖЦ и, вероятно, гасит кредиты, получая маржу,— поясняет госпожа Галактионова.— Но тогда непонятно, как будут обеспечены кредиты, если объект остается у государства или ОАО РЖД как заказчика. На таких условиях без дополнительных гарантий подрядчика вряд ли прокредитуют». В случае секвестра бюджета, например если часть затрат будет субсидировать государство, стороны такого соглашения тоже могут оказаться не защищены, добавляет она.

Наталья Скорлыгина