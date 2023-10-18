Reuters: G7 приступит к обсуждению вариантов запрета на импорт алмазов из России

Представители стран «Большой семерки» (G7) намерены 19 октября начать обсуждение вариантов введения запрета на импорт российских алмазов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что любые возможные ограничения вступят в силу не раньше начала 2024 года.

Сейчас обсуждается как минимум четыре варианта введения запрета или ограничения на импорт в страны G7 российских алмазов.

По данным Reuters, свои предложения по этому вопросу подготовили Бельгия, Индия, представители ювелирной индустрии Франции и Всемирный алмазный совет. В частности, как пишет агентство, Индия и Бельгия хотят, чтобы точкой входа были их собственные алмазные центры в Мумбае и Антверпене соответственно. Французские ювелиры хотят создать несколько таких точек для предотвращения узких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает создать более саморегулируемую систему. По данным агентства, порог веса может составить от одного карата для обработанных камней. Бельгийские власти считают, что запреты не будут работать без создания четкой и работающей системы отслеживания драгоценный камней из РФ, а Индия полагает, что необходимо пока обойтись без жестких мер и лишь усилить уже действующие ограничения, отказавшись от введения тотальных запретов.

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами странами Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) было анонсировано в мае. Предполагается, что на территории ЕС и G7 разрешат приобретение, продажу и обработку алмазов только с нероссийской маркировкой.

По данным издания Le Soir, на сегодняшний день на уровне Евросоюза обсуждается введение санкций лишь в отношении алмазов из РФ, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться поэтапно. Российская компания АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая является одним из крупнейших производителей алмазов, уже находится под санкциями США и Великобритании.

Александр Кислов