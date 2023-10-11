Бельгия не станет запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страна не намерена запрещать импорт российских алмазов, пока не начнет действовать международный механизм отслеживания их происхождения. Ожидается, что механизм по контролю за алмазами из России может начать действовать с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

«Бельгия не может запретить импорт российских алмазов, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу, что намечено на 1 января 2024 года. Если этот запрет введет только Бельгия, алмазы просто уйдут на другие рынки»,— сказал Александр Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами странами Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) было анонсировано в мае. Предполагается, что на территории ЕС и G7 разрешат приобретение, продажу и обработку алмазов только с нероссийской маркировкой.

По данным издания Le Soir, на сегодняшний день на уровне Евросоюза обсуждается введение санкций лишь в отношении алмазов из РФ, на обработанные бриллианты запрет будет вводиться поэтапно. Российская компания АЛРОСА (MOEX: ALRS), которая является одним из крупнейших производителей алмазов, уже находится под санкциями США и Великобритании.

Милена Костерева