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Коммерсантъ FM
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Маги заявили в полицию на сопредседателя совета предпринимателей Москвы

Российские маги обратились в полицию с заявлением на сопредседателя совета предпринимателей Москвы Андрея Ковалева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, заявители требуют проверить на призывы к экстремизму сообщения в Telegram-канале господина Ковалева, в которых он критикует основательницу Университета колдовства Алену Полынь (настоящее имя — Елена Суликова). По мнению заявителей, Андрей Ковалев «призывает к уничтожению» Алены Полынь.

В Telegram-канале Андрея Ковалева содержится 15 постов о деятельности Алены Полынь и ее университета. В посте от 5 апреля господин Ковалев называет женщину мошенницей и призывает отправить ее в тюрьму. В посте от 28 августа он рассказывает о здании университета колдовства в Ивантеевке и отмечает, что лицензии на ведение образовательной деятельности у организации нет. «И православные и мусульмане должны объединиться и уничтожить эту сатанинскую нечисть!» — написал он.

Алена Полынь в своем Telegram-канале неоднократно называла высказывания господина Ковалева «травлей». На сайте Международного университета магии и колдовства (основан в 2019 году) указано, что Алена Полынь — «признанная во всем мире родовая ведьма».

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