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Коммерсантъ FM
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«Арктикуголь» сообщила о переговорах по переносу креста на Шпицбергене

Компания «Арктикуголь» прокомментировала информацию о требовании офиса губернатора Шпицбергена Ларса Фаусе снести крест, установленный в российской части архипелага в поселке Пирамида. Как сообщила компания, решение еще не принято, продолжаются переговоры о переносе креста в другое место.

«Государственный Трест "Арктикуголь"» ведет работы по добыче угля и полезных ископаемых на архипелаге Шпицберген.

«На последней встрече с губернатором Шпицбергена обсуждался перенос креста в согласованное сторонами место. В настоящее время компания ожидает ответа от офиса губернатора Шпицбергена»,— говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Как сообщало издание Barents Observer, 18 сентября Ларс Фаусе направил российской компании письмо, в котором заявил, что дает три недели на снос семиметрового креста. Губернатор заявил, что крест установили на территории культурного наследия без разрешения и уведомления местных властей.

2 октября «Арктикуголь» обжаловал это решение. В компании заявили, что «обосновали символическую и историческую значимость данного мемориала для сотрудников». Крест был установлен 13 августа епископом РПЦ Нарьян-Марским и Мезенским. Он нарек его Георгиевским.

Лусине Баласян

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