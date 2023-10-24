Европейцы сделали первый реальный шаг в сторону независимости от российских поставок уранового сырья для производства ядерного топлива. Совет директоров французской Orano одобрил инвестиции в €1,7 млрд на расширение своей обогатительной фабрики на юге страны. Завод увеличит производство более чем на 30% — до 10 млн единиц работ разделения (ЕРР). Новые центрифуги, как спешит сообщить западная пресса, сократят зависимость от России. Впрочем, сокращение может оказаться не таким впечатляющим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На принятие инвестрешения у Orano ушло около года: впервые о необходимости строить дополнительные центрифуги компания объявила в середине 2022 года после начала боевых действий России на Украине. В Orano тогда говорили, что получают вал запросов от европейских и американских клиентов, желающих отказаться от российских поставок. Прежде западных клиентов, а также регуляторов и власти ЕС и США вполне устраивал сложившийся рынок, в котором западные АЭС покупали сырье у «Росатома» по привлекательным ценам в рамках долгосрочных контрактов.

Новые центрифуги Orano, которые могут появиться в лучшем случае в 2028–2030 годах, вряд ли сместят «Росатом» с лидирующих позиций. На рынке всего четыре крупных игрока: мощности «Росатома» составляют 27,7 млн ЕРР, у Urenco (Германия, Великобритания, Нидерланды) — 13,7 млн, Orano — 7,5 млн, у китайской CNNC — 6,3 млн. И пока планы по расширению, помимо Orano, есть лишь у Китая. В США — стране с самым большим парком АЭС — есть единственный завод Urenco мощностью 4,9 млн ЕРР и спросом на 14 млн ЕРР, и пока местный бизнес не спешит строить новые центрифуги. Зато в США продолжается обсуждение лицензий для экспериментального завода высокого обогащения HALEU для перспективных реакторов малой мощности.

Новые очереди завода Orano, видимо, будут строиться с расчетом на дополнительные поставки в США, а также в надежде на перевод АЭС на советских реакторах в Европе на топливо западного дизайна. В 2022 году общее потребление услуг обогащения в ЕС составляло 10,7 млн ЕРР, что примерно эквивалентно новому обновленному предприятию Orano. В прошлом году западные фабрики поставили в ЕС 6,7 млн ЕРР, а Россия — 3,24 млн. При этом неясно, смогут ли европейцы заместить российское топливо в 16 блоках российского дизайна в ЕС (12 реакторов ВВЭР-440 и четыре ВВЭР-1000 в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии), и если да, то как быстро. Пока топливо американской Westinghouse было испытано для ВВЭР-1000 только на украинских АЭС. С осени этого года Westinghouse стала тестировать свое топливо на украинских блоках ВВЭР-440. Цикл испытаний может продлиться до двух лет, а европейские регуляторы должны будут его заново лицензировать.