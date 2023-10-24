План уран
Полина Смертина о попытке Orano заместить российское сырье
Европейцы сделали первый реальный шаг в сторону независимости от российских поставок уранового сырья для производства ядерного топлива. Совет директоров французской Orano одобрил инвестиции в €1,7 млрд на расширение своей обогатительной фабрики на юге страны. Завод увеличит производство более чем на 30% — до 10 млн единиц работ разделения (ЕРР). Новые центрифуги, как спешит сообщить западная пресса, сократят зависимость от России. Впрочем, сокращение может оказаться не таким впечатляющим.
Полина Смертина
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
На принятие инвестрешения у Orano ушло около года: впервые о необходимости строить дополнительные центрифуги компания объявила в середине 2022 года после начала боевых действий России на Украине. В Orano тогда говорили, что получают вал запросов от европейских и американских клиентов, желающих отказаться от российских поставок. Прежде западных клиентов, а также регуляторов и власти ЕС и США вполне устраивал сложившийся рынок, в котором западные АЭС покупали сырье у «Росатома» по привлекательным ценам в рамках долгосрочных контрактов.
Новые центрифуги Orano, которые могут появиться в лучшем случае в 2028–2030 годах, вряд ли сместят «Росатом» с лидирующих позиций. На рынке всего четыре крупных игрока: мощности «Росатома» составляют 27,7 млн ЕРР, у Urenco (Германия, Великобритания, Нидерланды) — 13,7 млн, Orano — 7,5 млн, у китайской CNNC — 6,3 млн. И пока планы по расширению, помимо Orano, есть лишь у Китая. В США — стране с самым большим парком АЭС — есть единственный завод Urenco мощностью 4,9 млн ЕРР и спросом на 14 млн ЕРР, и пока местный бизнес не спешит строить новые центрифуги. Зато в США продолжается обсуждение лицензий для экспериментального завода высокого обогащения HALEU для перспективных реакторов малой мощности.
Новые очереди завода Orano, видимо, будут строиться с расчетом на дополнительные поставки в США, а также в надежде на перевод АЭС на советских реакторах в Европе на топливо западного дизайна. В 2022 году общее потребление услуг обогащения в ЕС составляло 10,7 млн ЕРР, что примерно эквивалентно новому обновленному предприятию Orano. В прошлом году западные фабрики поставили в ЕС 6,7 млн ЕРР, а Россия — 3,24 млн. При этом неясно, смогут ли европейцы заместить российское топливо в 16 блоках российского дизайна в ЕС (12 реакторов ВВЭР-440 и четыре ВВЭР-1000 в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии), и если да, то как быстро. Пока топливо американской Westinghouse было испытано для ВВЭР-1000 только на украинских АЭС. С осени этого года Westinghouse стала тестировать свое топливо на украинских блоках ВВЭР-440. Цикл испытаний может продлиться до двух лет, а европейские регуляторы должны будут его заново лицензировать.