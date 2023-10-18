Бензема заявил о намерении подать в суд на главу МВД Франции

Футболист саудовского клуба «Альт-Иттихада» Карим Бензема сообщил о намерении подать в суд на главу французского МВД Жеральда Дарманена. 15 октября футболист опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) пост в поддержку жителей сектора Газы. На следующий день господин Дарманен обвинил Бензема в связи с египетской ассоциацией «Братья мусульмане» (признана террористической в России).

Агент футболиста рассказал Le Parisien, что Карим Бензема рассматривает подачу иска о клевете или публичного оскорбления, либо обращения по поводу нарушения закона о «манипулировании информацией» (принят во Франции в 2018 году с целью борьбы с «фейками» во время предвыборных кампаний).

По словам представителя футболиста, Карим Бензема никогда не имел отношения к «Братьям мусульманам» и проживает в Саудовской Аравии, где организация признана террористической. При этом, уточнил агент, Франция не признавала «Братьев мусульман» террористической организацией.

По данным Le Parisien, футболист также намерен подать иски в отношении депутата Национального собрания Франции Валери Буайе, а также против депутата Европейского парламента Надин Морано и публициста Франка Тапиро.

15 октября Карим Бензема написал в X, что «молится за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

16 октября глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире CNews заявил о «печально известных связях» футболиста с египетской ассоциацией «Братья мусульмане». По словам министра, в течение нескольких лет позиция Карима Бензема уходит «в сторону жесткого, строгого ислама, характерного для идеологии "Братьев", заключающегося в распространении исламских норм в различных сферах общества, в частности в спорте».

17 октября депутат Надин Морано в интервью CNews заявила, что футболист является «агентом пропаганды» палестинского движения «Хамас». Франк Тапиро, как сообщил Le Parisien, назвал футболиста «пособником терроризма».

6 июня 2023 года 35-летний Карим Бензема подписал контракт до 2026 года с саудовским клубом «Аль-Иттихад». С 2007 года Бензема выступал за французскую сборную. В 2011, 2012, 2014 и 2021 годах был признан лучшим футболистом во Франции по версии журнала France Football. В 2022 году стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football.