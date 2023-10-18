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Коммерсантъ FM
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Детям мяса недокладывают

Омбудсмен из Татарстана предложила запретить вегетарианство для несовершеннолетних

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить вегетарианство и сыроедение для детей. С этой инициативой она обратилась в профильные комитеты Госдумы. Госпожа Волынец сослалась на «трагические случаи», когда дети погибали из-за того, что родители не давали им мяса. Опрошенные “Ъ” депутаты посчитали такой запрет нереализуемым.

Фото: Александр Уткин, Коммерсантъ

Фото: Александр Уткин, Коммерсантъ

Обращения с просьбой «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей» Ирина Волынец направила в комитеты Госдумы по делам женщин, семьи и детей и по охране здоровья (копии есть у “Ъ”). Госпожа Волынец обеспокоена тем, что «веганство и его различные вариации стали общемировым трендом». «Выбор пищевого рациона и типа питания — это личный выбор каждого, но делать его необходимо осознанно»,— считает уполномоченный. Она указала на дефицит у вегетарианцев витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании опорно-двигательного аппарата, в частности, костного скелета. Кроме того, по ее словам, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода: «Это вызывает анемию, неврастению, тяжелое отставание в росте и развитии, нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов».

Ирина Волынец сослалась на научные исследования, согласно которым «в семьях радикальных вегетарианцев на 21% увеличивается риск рождения недоношенного ребенка, а также развития пренатальной гипотрофии плода, детской смертности».

По ее словам, это происходит из-за недостатка аминокислот, содержащихся главным образом в красном мясе: «Дефицит витаминов и минералов, недополученных в детстве, приводит к возникновению трудностей в обучении, концентрации внимания, проблемам с кратковременной памятью, неспособности к абстрактному мышлению, решению сложных задач в подростковом и юношеском возрасте». Также госпожа Волынец говорит, что «среди подростков-вегетарианцев чаще отмечается обсессивно-компульсивное пищевое поведение», из-за которого в том числе возникают психические заболевания (например, нервная орторексия — стремление к употреблению исключительно здоровой пищи).

Детский омбудсмен Татарстана приводит случаи и «трагического исхода». Так, в Красноярске, по ее словам, родители практиковали сыроедение и исключили из рациона двухлетней дочери мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. У ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия, в результате он скончался. А в марте в Сочи, добавляет она, погиб новорожденный, которого с первых дней жизни приучали к сыроедению. Напомним, уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с причинением смерти по неосторожности) возбудили против блогера Максима Лютого.

Ирина Волынец напомнила о нормах Семейного кодекса, согласно которым «родители, с одной стороны, имеют приоритетное право на воспитание своих детей, с другой — несут ответственность за их жизнь».

«При этом в законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, в семьях которых принуждают детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости. Более того, никак не контролируется и рацион детей, находящихся под строгой веганской диетой»,— подчеркнула она.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Обращение к нам пока не поступало. Но омбудсмен Татарстана — не субъект законодательной инициативы. Если в Татарстане поддержат инициативу депутаты республиканского парламента и направят ее в Госдуму, мы рассмотрим»,— сказала “Ъ” председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Нина Останина (КПРФ). Она подчеркнула, что у депутатов «нет механизма вмешательства в дела семьи»: «Как себе это омбудсмен представляет? Она что, придет в тарелку смотреть? Меню проверять?»

Госпожа Останина подчеркнула, что «мы можем только рекомендовать, как кормить, обучать родителей».

«Для детей вегетарианство и сыроедение противопоказано. Дети должны получать полноценное питание: и мясо, и овощи, и фрукты. Это по всем канонам медицины и здравого смысла. Но запретить это невозможно. Как это контролировать?» — сказал “Ъ” замглавы комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). В связи с этим он считает инициативу детского омбудсмена «нереализуемой». «Здесь только один вариант — общественный контроль. Если ребенок в детском саду или школе говорит, что его дома кормят только травой, должна быть реакция воспитателей, педагогов, обращение в органы опеки»,— указывает господин Леонов.

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Другой заместитель главы комитета по здравоохранению Алексей Куринный (КПРФ) отмечает, что среди врачей «нет общего мнения, чтобы в обязательном порядке запретить вегетарианство среди детей». «Все зависит от того, как это делается: с одновременным приемом витаминов или без. За здоровье детей несут ответственность родители, а контроль осуществляют органы здравоохранения и органы опеки. Их нормальной работы достаточно, чтобы предотвратить те трагические случаи, о которых говорит омбудсмен»,— говорит он.

Кирилл Антонов, Казань

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