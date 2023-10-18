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Коммерсантъ FM
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Бывший замминистра здравоохранения Дагестана стал фигурантом дела о взятке

В Дагестане и за пределами республики сегодня, 18 октября, были проведены задержания фигурантов уголовных дел о взятках в региональном министерстве здравоохранения. Главный фигурант — бывший замминистра Мазай Рамазанов. Его подозревают в получении через посредника почти 88 млн руб.

Следственные действия при силовой поддержке спецназа продолжаются, уточнил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Главный фигурант дела будет доставлен в Дагестан с территории Ставропольского края. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления Следственного комитета России, сообщила пресс-служба ведомства. Основанием стали материалы, поступившие из ФСБ России и Главного управления МВД России по СКФО.

По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года Мазай Рамазанов через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% общей суммы каждого госконтракта, заключенного минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Общую сумму полученных денег следователи оценили как минимум в 87,7 млн руб.

Фигурантами дел, возбужденных по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки) УК РФ, стали также посредник и взяткодатель, уточнили в СКР. На распространенном следственным ведомством видео зафиксирована работа сотрудников Центра специального назначения ФСБ России при задержании посредника.

Юлия Рыбина, Махачкала

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