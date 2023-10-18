В частной клинике Москвы прошли обыски по делу о торговле детьми

В частной медицинской клинике сети «Дельта Клиник» проведены обыски по делу о торговле детьми (ч.2 ст. 127.1 УК). В рамках расследования были арестованы три фигурантки дела: Юлия Логинова, Наталья Патока и Фарруха Усканова. Все они признали вину, сообщил ТАСС.

В сообщении ГСУ СК России по городу Москве обыски в клинике объяснили тем, что именно в этой организации обвиняемая Юлия Логинова получила подложные документы, содержащие медицинские данные. Следователи допросили руководителей клиники, изъяли меддокументацию.

Аресты женщин проводились в Преображенском суде Москвы. Как сообщает агентство «Москва», судебное заседание по мере пресечения 47-летней Юлии Логиновой проходило в закрытом режиме по просьбе стороны защиты, опасавшейся раскрытия данных о здоровье и семье обвиняемой.

По данным следствия, Юлия Логинова незаконно стала опекуном 15 детей. Биологической матерью двоих из них — девочки 2015 года рождения и мальчика 2016 года рождения — является 30-летняя Фарруха Усканова, отдавшая их Юлии Логиновой. Как считает следствие, женщина усыновила и удочерила детей по подложным документам, зарегистрировав их как рожденных суррогатной матерью.

44-летняя Наталья Патока — директор приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Ветер перемен». По данным телеканала «360», Наталья Патока также воспитывает 15 детей. Ей также предъявлено обвинение по делу, но их суть не раскрывается.

Согласно показаниям Юлии Логиновой, приведенным пресс-службой московской прокуратуры, она является родной матерью пятерых детей (двое — 2015 года рождения и трое — 2016, 2018 и 2019 годов рождения). По ее словам, трое детей рождены суррогатной матерью, а двое детей (мальчик и девочка 2018 и 2019 годов рождения) были рождены ею за пределами Москвы.

По результатам прокурорской проверки, в 2010 году Юлии Логиновой провели операцию, после которой она уже не могла рожать детей. В сообщении прокуратуры отмечается, что родство женщины с пятью детьми не было подтверждено по итогам генетической экспертизы.

Дело было возбуждено после поступивших из медицинского учреждения (какого именно, не уточняется) сведений о том, что в крови одного из приемных мальчиков 2015 года рождения были выявлены лекарственные препараты с противопоказаниями для его заболевания. После этого прокуратура возбудила дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила «РИА Новости», что дети находятся у бабушки в полной безопасности.