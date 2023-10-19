«Это торжество закона и здравого смысла»

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда, по которому компании ООО «Апельсин-С» запрещается открывать крематорий в нежилом здании на Химмаше. Представитель местных жителей заявил, что они довольны решением суда и уверены, что кассационная жалоба не будет удовлетворена, если компания подаст ее. «Апельсин-С» пока не решил, будет ли подана кассация.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебные разбирательства из-за крематория длились несколько лет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебные разбирательства из-за крематория длились несколько лет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среду, 18 октября, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, запретившего использовать нежилое здание в микрорайоне Химмаш в качестве крематория. Апелляцию на решение суда первой инстанции подавала компания «Апельсин-С», которая хотела организовать частный крематорий на ул. Димитрова, 72.

Конфликт из-за открытия крематория в нежилом здании на Химмаше возник в 2021 году, когда «Апельсин-С» оборудовал частный крематорий на месте похоронного бюро «Габбро» на ул. Димитрова. Комплекс располагается возле Нижне-Исетского кладбища и храма во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского. Крематорий не был введен в эксплуатацию. Территорией объекта владеет «Апельсин-С». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании выступают Анатолий и Вячеслав Глуховы. Кроме того, они совместно владеют компаниями «Кронос», «Служба похорон» и «Омега-К», которые организуют похороны и предоставляют связанные с ними услуги.

В качестве крематория здание было зарегистрировано в марте 2022 года. В октябре того же года в Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил коллективный иск местных жителей Химмаша, которые выступали против открытия крематория в непосредственной близости от их домов. Инициативная группа утверждала, что объект будет нарушать СанПиНы и угрожать здоровью жителей. Они просили суд запретить компании строить крематорий и обязать ее снести само здание. Представители другой стороны, напротив, утверждали, что сжигание тел будет производиться по новой технологии. «По нашему заключению, у крематория нулевая санитарно-эпидемиологическая зона. На сегодняшний день поставлено такое оборудование, что все сгорит, как цветочки. Выбросов нет. Люди представляют, что это будут трубы и пепел, но там идет такая очистка, что ничего в воздух не выбрасывается. Если население переживает, то можно вспомнить, что за деятельностью крематория будет наблюдать Роспотребнадзор, и объект закроется, если будут какие-то ошибки»,— заявляла ранее директор компании «Алгоритм», которая занималась строительством объекта, Татьяна Метрякова.

Однако в июне 2023 года Чкаловский районный суд частично удовлетворил иск местных жителей. По решению суда, «Апельсин-С» было запрещено эксплуатировать нежилое здание в качестве крематория. Кроме того, суд обязал компанию либо снести здание, либо привести его в соответствие с документацией, в которой говорится, что в здании планируется разместить гараж для уборочной техники. Компания «Апельсин-С» не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. 18 октября судебная коллегия по гражданским делам апелляцию не удовлетворила.

Представитель интересов ООО «Апельсин-С» Николай Размочкин в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что пока компания решила дождаться определения суда и не комментировать ситуацию. О том, будет ли подана кассационная жалоба, обещали сообщить позже.

По словам депутата Екатеринбургской городской думы Виктора Сомикова, жители Химмаша не ожидали иного решения суда. «Мы, жители Химмаша, конечно довольны решением суда. Но другого и быть не могло. Это торжество закона и здравого смысла, потому что нельзя строить крематорий через 200 м от жилых домов»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Сомиков. Он уверен, что компания подаст кассационную жалобу. «Но если подадут — ну и что? Если два суда до этого — районный и областной — приняли одно решение, то неужели кассация его отменит? Так ведь не бывает. Для этого нужны веские причины, а их нет»,— резюмировал он.

Анастасия Таначева