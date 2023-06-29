Суд запретил организацию частного крематория на Химмаше

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по иску жителей Химмаша против ООО «Апельсин-С», которое в 2021 году организовало частный крематорий рядом с местным кладбищем. По решению суда, компании запрещена эксплуатация нежилого здания в качестве крематория.

Напомним, ООО «Апельсин-С» в 2021 году начало его постройку рядом с местным кладбищем. Жители района опасаются, что крематорий может оказать пагубное влияние на их здоровье, так как построен вблизи жилых домов на улице Павла Зыкова — в 100–200 метрах от будущего крематория, что не соответствует требованиям СанПиН.

Представители ООО «Апельсин-С» уверяли, что тела будут сжигаться без выбросов и не окажут влияния на окружающую среду и здоровье граждан.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «''Все сгорит, как цветочки''».

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