«Все сгорит, как цветочки»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать коллективный иск жителей Химмаша против ООО «Апельсин-С», которое в 2021 году организовало частный крематорий рядом с местным кладбищем. Истцы утверждают, что объект размещен вблизи жилых домов, что нарушает правила СанПиН и угрожает здоровью местных жителей. В связи с этим они просят суд обязать компанию снести крематорий. Представители компании заверили, что «новейшее оборудование» позволит сжигать тела без выбросов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На судебное заседание жители Химмаша приехали на бесплатном автобусе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На судебное заседание жители Химмаша приехали на бесплатном автобусе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Частный крематорий в Екатеринбурге оборудовали на месте похоронного бюро «Габбро» на улице Димитрова, 72 на Химмаше. Комплекс расположен возле Нижне-Исетского кладбища и храма во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского. Пока он не введен в эксплуатацию. Территорией объекта владеет ООО «Апельсин-С».

Согласно данным на сервисе «СПАРК-Интерфакс», совладельцами ООО «Апельсин-С» выступают Анатолий и Вячеслав Глуховы. Они же совместно владеют ООО «Кронос», ООО «Служба похорон» и ООО «Омега-К», которые организуют похороны, предоставляют связанные с ними услуги и считаются лидером екатеринбургского рынка по производству каменных могильных изваяний.

«Здание крематория было зарегистрировано в марте 2022 года, в конце года на объект подвели газ. Но проблема в том, что администрация Екатеринбурга не выдавала разрешение на строительство. К тому же СанПиН предусматривает для таких объектов санитарную зону в 1 км до жилых домов, на деле крематорий располагается на расстоянии 160 м от ближайших домов, а в километровую зону попадают сотни жилых зданий»,— рассказал «Ъ-Урал» депутат Екатеринбургской городской думы Виктор Сомиков.

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Жители Химмаша обратились в Чкаловский районный суд с исковым заявлением к владельцам частного крематория ООО «Апельсин-С». Они, опасаясь за свое здоровье, потребовали от суда запретить эксплуатацию объекта и обязать компанию снести его.

На первое заседание, которое прошло 9 марта, приехали около 50 жителей Химмаша. Для них неизвестными был организован бесплатный автобус от местного дома культуры до здания суда и обратно.

Адвокат истцов Юлия Реутова в ходе заседания предложила суду назначить экспертизу, чтобы установить, будет ли оказывать работа крематория пагубное влияние на окружающую среду.

Представители ответчиков заявили, что исследования проводить не нужно, поскольку «сжигать будут по новым технологиям». «По нашему заключению, у крематория нулевая санитарно-эпидемиологическая зона. На сегодняшний день поставлено такое оборудование, что все сгорит, как цветочки. Выбросов нет. Люди представляют, что это будут трубы и пепел, но там идет такая очистка, что ничего в воздух не выбрасывается. Если население переживает, то можно вспомнить, что за деятельностью крематория будет наблюдать Роспотребнадзор, и объект закроется, если будут какие-то ошибки»,— сказала директор ООО «Алгоритм», которое занималось строительством объекта, Татьяна Метрякова.

Другой представитель ответчиков дополнил, что оборудование позволяет снизить выбросы до нуля благодаря технологии вторичного дожига.

«Температуры высокие. Все, что не уходит при первоначальном окислении, сжигается во второй камере, а дальше очистные сооружения — все остатки выхлопа оседают в фильтрах, благодаря чему выброса практически нет»,— пояснил он.

Татьяна Метрякова отметила, что аналогичное оборудование установлено в Москве, Крыму и Новосибирске. «15 минут и сразу дается прах для захоронения. В нашем городе это тоже применимо. У нас большое количество людей умирало в последнее время, в том числе из-за пандемии COVID-19, действующий крематорий просто не справлялся, и потребовались дополнительные силы»,— напомнила госпожа Метрякова.

Следующее заседание назначено на 31 марта. После заседания одна из его участниц на улице развернула плакат с надписью против крематория и была задержана полицией.

Катерина Якушева