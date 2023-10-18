Какая mez ними разница

Как стало известно «Ъ-Юг», ростовский маслоэкстракционный завод «Юг Руси» добился запрета для малоизвестной фирмы из Тулы «Трейд Групп Интернешнл» использовать англоязычное фирменное наименование Mez Yug Rusi. Тульский двойник также занимался реализацией растительного масла. Представители МЭЗ «Юг Руси» предполагают, что под вывеской Mez Yug Rusi могли действовать злоумышленники в целях хищения денежных средств покупателей его продукции. Как следует из данных ростовской компании, по факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настоящий Mez Yug Rusi есть только в Ростове-на-Дону

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Настоящий Mez Yug Rusi есть только в Ростове-на-Дону

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Тульской области обязал местное ООО «Трейд Групп Интернешнл» прекратить использовать фирменное наименование на английском языке Mez Yug Rusi, тождественное англоязычному фирменному наименованию ростовского ООО «МЭЗ Юг Руси». Об этом сообщается на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил требование МЭЗ «Юг Руси».

Как было установлено судом, фирменное наименование ростовской компании на английском языке Mez Yug Rusi содержится в ее учредительных документах, зарегистрированных в 2014 году. Фирма «Трейд Групп Интернешнл» оформила в ЕГРЮЛ запись об аналогичном фирменном наименовании в 2022 году.

При этом видом деятельности обеих компаний является производство растительных масел и жиров.

«Идентичность фирменных наименований истца и ответчика на английском языке может привести к смешению юридических лиц, заблуждению среди потребителей и контрагентов при осуществлении хозяйственной деятельности», — решил суд.

Ростовская компания узнала о существовании тульского двойника из поступившего к ней извещения Международного коммерческого арбитража при ТПП РФ, который рассматривал дело по иску некоего индивидуального предпринимателя к «Трейд Групп Интернешнл» о возврате предоплаты за поставку растительного масла. ИП настаивал на привлечении МЭЗ «Юг Руси» в качестве соответчика.

Вместе с тем в «Юг Руси» узнали, что ранее в отношении «Трейд Групп Интернешнл» выносились судебные решения о взыскании задолженности за неисполнение договора поставки растительного масла «Золотая семечка».

Так, например, в мае по иску одного из контрагентов тульскую фирму обязали вернуть 1,55 млн руб. предоплаты за непоставленный товар. В двух других аналогичных случаях «Трейд Групп Интернешнл» не исполнила своих обязательств на 2,9 млн руб. и 1 млн руб. соответственно. «Указанное свидетельствует, что ответчик систематически заключал договоры без намерения их исполнения в целях хищения чужих денежных средств»,— заявил представитель «Юг Руси» в суде.

Компания также представила информацию о том, что по факту нанесения действиями «Трейд Групп Интернешнл» материального ущерба контрагенту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По мнению патентного поверенного, управляющего партнёра компании «Зуйков и партнёры» Сергея Зуйкова, суд вынес решение в пользу «Юга Руси» в связи с наличием уголовного дела, а также доказательств того, что «Трейд Групп Интернешнл» не собирался прекращать деятельность в сфере торговли растительным маслом.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трейд Групп Интернешнл» зарегистрировано в Туле в 2005 году. С 2022 года владельцем и генеральным директором фирмы является Виталий Конюхов. Финансовые результаты за прошлый год компанией не представлены. В информационной системе также отмечается, что в настоящее время ООО «Трейд Групп Интернешнл» фактически отсутствует по зарегистрированному юридическому адресу.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что ростовской компании АО «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» через суд удалось добиться запрета для малоизвестной фирмы ООО «Астон — Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты» использовать наименование в производстве растительного масла и торговле зерном. В данном случае «двойник» также был из Тульской области.

Вадим Водолазов