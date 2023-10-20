Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 54 года ректору Президентской академии РАНХиГС Алексею Комиссарову

Алексей Комиссаров

Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков:

— Уважаемый Алексей Геннадиевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы управленец нового формата, человек увлеченный, ведущий за собой, которому по плечу спорт, наука, предпринимательство, промышленная политика и подготовка высшего кадрового резерва страны, на своем примере доказавшего, что Россия — страна возможностей. Уверен, Ваши лидерские качества и неиссякаемая энергия помогут РАНХиГС удерживать прочные позиции в отечественной системе высшего образования, совершенствовать подготовку специалистов высокой квалификации и развивать в стенах вуза большую науку. Желаю Вам крепкого здоровья, профессионального долголетия и реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...