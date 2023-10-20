Сегодня исполняется 54 года ректору Президентской академии РАНХиГС Алексею Комиссарову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Комиссаров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр науки и высшего образования Валерий Фальков:

— Уважаемый Алексей Геннадиевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы управленец нового формата, человек увлеченный, ведущий за собой, которому по плечу спорт, наука, предпринимательство, промышленная политика и подготовка высшего кадрового резерва страны, на своем примере доказавшего, что Россия — страна возможностей. Уверен, Ваши лидерские качества и неиссякаемая энергия помогут РАНХиГС удерживать прочные позиции в отечественной системе высшего образования, совершенствовать подготовку специалистов высокой квалификации и развивать в стенах вуза большую науку. Желаю Вам крепкого здоровья, профессионального долголетия и реализации всех намеченных планов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»