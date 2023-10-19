Проект «Ниоткуда»: зачем дизайнер из Москвы скупает утраченные кинопленки?

Несколько лет назад дизайнеру Дмитрию Шалаеву попала в руки любительская кинопленка из США 1960-х. Он не только оцифровал ее, но и нашел героев тех кадров и выяснил историю их семьи. Так начался проект «Ниоткуда». Почему частная жизнь незнакомых людей вызывает отклик? И как сохранить собственные воспоминания? Об этом Иван Корякин поговорил с автором проекта.