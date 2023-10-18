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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 18 октября

Запоминающиеся кадры среды

Ловля карпа в Чехии, визит Байдена в Израиль и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Весели-над-Лужници, Чехия. Рыбак курит сигарету во время традиционной ловли карпа

Весели-над-Лужници, Чехия. Рыбак курит сигарету во время традиционной ловли карпа

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Тель-Авив, Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствует президента США Джо Байдена

Тель-Авив, Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствует президента США Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Западная Ява, Индонезия. Мусульмане молятся о дождях на высохшем рисовом полем

Западная Ява, Индонезия. Мусульмане молятся о дождях на высохшем рисовом полем

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Круасси-сюр-Сен, Франция. Новозеландские футболисты тренируются на стадионе «Омниспорт»

Круасси-сюр-Сен, Франция. Новозеландские футболисты тренируются на стадионе «Омниспорт»

Фото: Themba Hadebe / AP

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Весели-над-Лужници, Чехия. Рыбак курит сигарету во время традиционной ловли карпа

Фото: Reuters / Eva Korinkova

Тель-Авив, Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствует президента США Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Западная Ява, Индонезия. Мусульмане молятся о дождях на высохшем рисовом полем

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Круасси-сюр-Сен, Франция. Новозеландские футболисты тренируются на стадионе «Омниспорт»

Фото: Themba Hadebe / AP

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