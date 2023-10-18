Фото дня: 18 октября

Ловля карпа в Чехии, визит Байдена в Израиль и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Весели-над-Лужници, Чехия. Рыбак курит сигарету во время традиционной ловли карпа Фото: Reuters / Eva Korinkova Тель-Авив, Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствует президента США Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Западная Ява, Индонезия. Мусульмане молятся о дождях на высохшем рисовом полем Фото: Reuters Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Круасси-сюр-Сен, Франция. Новозеландские футболисты тренируются на стадионе «Омниспорт» Фото: Themba Hadebe / AP Следующая фотография 1 / 5 Весели-над-Лужници, Чехия. Рыбак курит сигарету во время традиционной ловли карпа Фото: Reuters / Eva Korinkova Тель-Авив, Израиль. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствует президента США Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Западная Ява, Индонезия. Мусульмане молятся о дождях на высохшем рисовом полем Фото: Reuters Пекин, Китай. Участники форума «Один пояс — один путь» прибывают в Дом народных собраний Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Круасси-сюр-Сен, Франция. Новозеландские футболисты тренируются на стадионе «Омниспорт» Фото: Themba Hadebe / AP