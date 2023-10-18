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Коммерсантъ FM
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Голикова заявила о нехватке 11 тыс. учителей в России

Власти зафиксировали нехватку учителей в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в профессии не хватает около 11 тыс. человек. Она рассказала об этом на пленарном заседании в Госдуме.

«Соответствующую работу по этому ведем, в том числе по средствам реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию»,— уточнила госпожа Голикова, выступая с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» (цитата по ТАСС).

Она также добавила, что на организацию питания в школах в 2024 году предусмотрено около 72,4 млрд руб. «Я тоже в своем выступлении сказала, что мы только-только к 1 сентября 2023 года завершили работу по всей территории страны по готовности пищеблоков к организации питания для начальной школы»,— уточнила вице-премьер.

В «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) говорили, что около 40% российских школ в настоящее время имеют открытые вакансии педагогов. По данным ОНФ, наиболее существенной является нехватка учителей физики и математики. В организации опасаются, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов в школах будет просто некем».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Школы высчитывают дефицит учителей».

Лаура Кеффер

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