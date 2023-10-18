Патриарх Кирилл: Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию

Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, созданному «под покровом преподобного Серафима Саровского». Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения физика Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Илькаев возглавляет национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», созданный советским физиком Игорем Курчатовым. Патриарх назвал Радия Илькаева великим русским ученым. По словам предстоятеля РПЦ, «если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы» Россия.

«Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной, и, конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, которые практически спасли страну»,— утверждает патриарх (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию в феврале заявил, что Минобороны и «Росатом» «должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». Он пообещал, что Россия первыми их проводить не будет, «но если США проведут испытания, то и мы их проведем». Сегодня, 18 октября, Госдума по инициативе господина Путина отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

В 1946 году в Сарове Нижегородской области на месте закрытого большевиками в 1927 году Успенского монастыря (Саровская пустынь) было решено построить центр по разработке атомной бомбы — конструкторское бюро КБ-11 при лаборатории N2 Академии наук СССР. В августе 1949 года была испытана созданная в Сарове, переименованном к тому времени в Арзамас-16, первая советская атомная бомба РДС-1 («реактивный двигатель Сталина-1»).

Подробнее о том, почему Серафим Саровский считается покровителем ядерщиков — в материале «Ъ-Власть» «Оружие массового освящения».

Лаура Кеффер