Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Закон был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов.

Вчера, 17 октября, законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был принят Госдумой в первом чтении. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ необходимо, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору. При этом под законопроектом подписались 439 депутатов из 450 — рекорд в истории практики внесения подобных документов в Госдуму.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин отметил, что, в отличие от США, РФ ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора Госдумы на ближайшем заседании.

Госдепартамент США выражал обеспокоенность в связи с планами отозвать решение о ратификации ДВЗЯИ. Однако в Кремле считают, что отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний.

Подробнее о законопроекте — в материале «Госдума прошла испытание договором».