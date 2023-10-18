Доля юаня в торговых расчетах через систему SWIFT достигла рекордных 5,8%
По итогам сентября 2023 года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT. Доля китайской национальной валюты выросла до 5,8%, следует из данных системы платежей (.pdf). В то же время в глобальных международных расчетах юань занимает пятое место. За сентябрь его доля выросла с 3,47% до 3,71%.
Лидером среди валют в глобальных международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT остается доллар — 46,58%, в торговых расчетах доля американской валюты составила 84,15%. Евро занимает вторую строчку в глобальных расчетах (23,6%) и третью в торговых (5,43%).
Рейтинг валют в торговых расчетах через SWIFT по итогам сентября:
- USD (доллар) — 84,15%;
- CNY (китайский юань) — 5,8%;
- EUR (евро) — 5,43%;
- JPY (японская иена) — 1,4%;
- SAR (саудовский риял) — 0,56%.
Подробнее о работе системы трансграничных переводов — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».