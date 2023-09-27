Мэр уходит сам

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков написал заявление об отставке по собственному желанию. В правительстве Самарской области не стали комментировать информацию об отставке мэра. В начале сентября в полицию поступило заявление от директора МБУ «Городские Парки» Александра Лазарева — он обвинил мэра в нападении. Кроме того, уходу Сергея Маркова предшествовал скандал с реконструкцией парка «Дубки» в Новокуйбышевске на более чем 160 млн руб. Проект получил федеральное финансирование и должен был «превратить парк в современную и комфортную зону отдыха». Однако мэр получил множество жалоб на выполненные работы. В частности, представители регионального Народного фронта заявили, что «за последние годы — это самая худшая реализация благо­устройства в регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал с реконструкцией парка «Дубки» в Новокуйбышевске

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал с реконструкцией парка «Дубки» в Новокуйбышевске

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте 27 сентября. «Дорогие жители города! Я принял решение и ухожу с поста главы города! Совместно с вами нам удалось реализовать много интересных проектов! Наш город молодой, современный и ухоженный, а лучшим его украшением являются его жители! Благодарю каждого из вас за активность, неравнодушие, за прямой диалог! Желаю дальнейшего процветания городу и благополучия его жителям!»— говорится в сообщении. О причинах такого решения он не сообщил.

В правительстве Самарской области не стали комментировать «Ъ» информацию об отставке Сергея Маркова. «Информацией мы не обладаем, комментариев никаких дать не можем пока»,— ответили в пресс-службе облправительства. В приемной главы Новокуйбышевска отметили, что глава не может сейчас говорить, но находится в «рабочем ­режиме».

Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. «1 сентября в ОВД по г. Новокуйбышевску поступило заявление от директора „Городских Парков“ в отношении главы города о причинении телесных повреждений. В настоящее время сотрудниками отдела полиции по данному факту проводится проверка. На данном этапе оснований полагать, что в действиях главы города есть наличие состава уголовно наказуемого деяния либо административного правонарушения нет»,— сообщил в середине сентября начальник УУП и ПНД отдела МВД России по Новокуйбышевску Максим Калашников. О причине конфликта не сообщается. Мэр заявления подчиненного не комментировал.

Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб. Ремонт начался 1 апреля. Окончательная приемка работ должна состояться 1 ноября. Проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и должен был «превратить парк в современную и комфортную зону отдыха». Однако уже в процессе ремонта стало поступать множество жалоб жителей. 14 сентября Сергей Марков сообщил о «срочном совещании по парку»: «Мне поступает много жалоб в социальных сетях на ремонт парка. Все вижу и отслеживаю. Держу на контроле! Оперативно дал поручение и все замечания направлены подрядчику для устранения. Напомним, что окончательная приемка работ в соответствии с соглашением МИНЖКХ Самарской области запланирована на 1 ноября».

После общественной приемки объекта 25 сентября на ситуацию отреагировал член штаба Народного фронта в Самарской области Алексей Сорокин, отметив, что никакого реального обновления и благоустройства не было: «Абсолютно непонятные планировочные решения, устаревшие подходы, тонны асфальта и плитки — в это все ушли миллионы федеральных средств. Бюджет размазали по огромной территории, в итоге эффекта никакого, ну нет там благоустройства. За последние годы это самая худшая реализация в регионе. Перед коллегами из федерального центра за подобный объект в регионе мне ­стыдно».

Заказчиком ремонта парка выступала администрация Новокуйбышевска. Работы выполняло ООО «Самара Строй Дизайн».

Сергей Марков второй раз возглавил Новокуйбышевск в ноябре 2019 года. До этого он уже довольно успешно руководил городом с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года. Затем, в октябре 2018 года, Сергей Марков возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Тогда первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов указывал на его успехи на посту мэра в плане благоустройства и развития коммунального хозяйства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Новокуйбышевск — самый благоустроенный город области.

В ноябре 2019 года Сергей Марков написал заявление с просьбой освободить его от должности министра по собственному желанию для участия в конкурсе на пост мэра Ново­куйбышевска.

С 1991 года господин Марков работал на Новокуйбышевском НПЗ, где за 22 года прошел путь от рядового сотрудника до заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 2012 году назначен заместителем главы городского округа по финансам и экономическому развитию администрации Новокуйбышевска. Сергея Маркова связывают с бывшим первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области, советником губернатора Александром Нефедовым.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин от КПРФ считает, что мэра попросили уйти в отставку: «Решение принимал не он, а за него. Причин много. Это и плохие результаты на двух прошедших избирательных кампаниях, срыв реконструкции парка Дубки и ввода ряда других объектов, неумение и нежелание взаимодействовать с другими политическими силами. Мы изначально были против его назначения в 2019 году. Уходить надо не только Маркову, но и всем его заместителям, которые, за исключением некоторых, никак себя не проявили».

Ани Айвазян