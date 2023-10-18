На будущей станции метро «Горный институт» начались отделочные работы

На строящейся в Санкт-Петербурге будущей станции «Горный институт» (Лахтинско-Правобережная линия) начались отделочные работы. Об этом 18 октября сообщили в компании АО «Метрострой Северной столицы».

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В настоящий момент специалисты монтируют напольное покрытие в центральном тоннеле — именно туда будут попадать пассажиры при спуске на станцию. Уже уложено более 290 кв. м гранита. Кроме этого, метростроевцам предстоит установить 1340 светло-серых напольных плит толщиной 30 мм. Впереди также облицовка мрамором стен боковых и среднего тоннелей.

В оформлении «Горного института» используются материалы темно-зеленого и желтого цветов, уточнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что расчетная пропускная способность строящейся станции оранжевой линии составит 97 тыс. человек в сутки. Ожидается, что все работы на объекте будут завершены к концу 2024 года.

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