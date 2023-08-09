В Петербурге подготовили котлован для станции «Горный институт»

Компания «Метрострой северной столицы» закончила подготовку котлована, на месте которого появится вестибюль станции «Горный институт», сообщили на официальной странице компании «ВКонтакте».

Глубина котлована составляет более 20 метров. Сейчас специалисты занимаются бетонированием выравнивающей стяжки стен по периметру и гидроизоляцией, которая выполнена уже на 70%. В наклонном ходе, который предназначен для размещения эскалаторов, установлено уже около половины необходимых конструкций. В «Метрострое» уточнили, что расчетная пропускная способность этой станции оранжевой линии составит 97 тыс. человек в сутки. Ожидается, что все работы на станции будут завершены к концу 2024 года.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга сообщили, что вестибюль станции, который будет находиться на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии, оборудуют двумя наземными выходами.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что строительство метрополитена находится на особом контроле губернатора. В комитете добавили, что работы также ведутся на «Юго-Западной и Путиловской».