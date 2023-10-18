«Мираторг» и «Ван Хэссен» запустили завод гепарина в Курской области за 1,6 млрд рублей

«Мираторг» и липецкое ООО «Ван Хэссен» (структура нидерландской Van Hessen Group) объявили о запуске завода по производству гепарина в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщили в «Мираторге». Строительство завода началось во втором квартале 2021 года. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,42 млрд руб., к завершению его реализации она выросла до 1,6 млрд руб.

Совместный завод компаний ООО «Гепаринус» займется переработкой побочной продукции свиноводства (свиной мукозы — слизистой оболочки кишечника свиней). В год планируется перерабатывать до 40 тыс. т продукции, а также производить 8 тыс. т гидролизованного белка и 70 т начальной формы фармацевтического гепарина в концентрированном виде.

На новом предприятии будет создано больше 40 рабочих мест. При выводе завода на полную мощность налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 410 млн руб., 268 млн руб. из них поступят в областной бюджет.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ван Хэссен» зарегистрировано в Липецкой области в августе 2007 года. Уставный капитал — 1,5 млн руб. Гендиректор — Ольга Родионова. Выручка за 2022 год составила 1,1 млрд руб. при чистой прибыли в 119,4 млн руб.

Напомним, что в 2021 году «Мираторг» приобрел 50% в курском ООО «Гепаринус», учрежденном липецким ООО «Ван Хэссен». Тогда же на Петербургском международном экономическом форуме агропромышленный холдинг подписал соглашение с администрацией Курской области о строительстве двух заводов на территории региона. Помимо завода по производству гепарина, речь шла о производстве медицинского желатина. В оба предприятия суммарно планировалось вложить 7 млрд руб. На них обещали создать не менее 200 рабочих мест.

О том, как «Мираторг» пытается отсудить права на аренду крупного участка земли в Курской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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