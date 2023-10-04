«Мираторг» в 2023 году достроит два завода в Курской области за 7 млрд рублей

До конца нынешнего года «Мираторг» завершит строительство двух заводов на территории Курской области. Речь идет о производстве гепарина и медицинского желатина, сообщили в корпорации развития региона.

В два предприятия планируется вложить более 7 млрд руб., на них появится «не менее» 200 рабочих мест. Гепарин используется для снижения вязкости крови, уменьшения проницаемости сосудов. Желатин, который ныне ввозится из-за рубежа (при этом сырье — российское), также будет использоваться фармацевтическими предприятиями Курской области для производства лекарств.

Соглашение о строительстве двух заводов было подписано «Мираторгом» и администрацией Курской области на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Подробнее о результатах форума 2021 года для макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин