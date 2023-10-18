Выдача автокредитов в Челябинской области сократилась на 6,6% за сентябрь

В сентябре жители Челябинской области оформили 2459 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 6,6% меньше, чем в августе, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству автокредитов в сентябре Южный Урал занимает восьмое место среди регионов РФ. В целом по стране выдача займов на покупку машин сократилась за месяц на 10,2%, до 78,2 тыс. Падение происходит второй месяц подряд. Но по сравнению с сентябрем 2022 года зафиксирован рост почти на 47%.

Наибольшее сокращение выдачи в сентябре по сравнению с августом зафиксировано в Ростовской области (-21,7%) Красноярском крае (-19,5%), а также в Омской (-19,2%), Нижегородской (-14,9%) и Саратовской (-13,8%) областях. Единственным регионом из топ-30, где выдача выросла стала Чувашия (+4,1%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, скорее всего, снижение выдачи свидетельствует о некоторой стабилизации на рынке автокредитования.

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