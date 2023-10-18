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BMW выпустила умные очки для мотоциклистов

Компания BMW анонсировала ConnectedRide Smartglasses — умные очки, предназначенные специально для мотоциклистов. Продажи аксессуара начнутся до конца 2023 года.

BMW Motorrad ConnectedRide можно адаптировать к различным шлемам и формам лица для максимального комфорта в движении. В комплекте с очками поставляется два набора линз: прозрачные на 85% для шлемов со встроенными солнцезащитными козырьками и тонированные линзы, превращающие умные очки в солнцезащитные. При необходимости линзы можно превратить в корригирующие (максимум до 4 диоптрий), а кроме того, аксессуар сочетается с обычными контактными линзами.

Аксессуар подключается к смартфону и приложению BMW Motorrad Connected через Bluetooth, что позволяет ему отображать на проекционном дисплее указания навигатора, текущую скорость и выбранную передачу. Положение данных на экране, а также их перечень можно выбирать и настраивать через приложение. Заявлено, что литий-ионный аккумулятор обеспечивает до десяти часов работы.

Максим Вершинин

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