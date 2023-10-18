Суд на Украине приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному сроку

Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего в ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному заключению. Его признали виновным в коллаборационизме и госизмене, сообщило украинское издание «Граты», корреспондент которого был в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наказание было назначено по совокупности преступлений. В частности, коллегия приговорила господина Стремоусова к девяти годам заключения за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта. Также судьи постановили взыскать с подсудимого 13 тыс. гривен судебных издержек.

Уточняется, что украинские власти официально не могут подтвердить смерть Кирилла Стремоусова, поэтому его судили как живого человека.

Он погиб в ДТП 9 ноября 2022 года. По данным «РИА Новости», водитель автомобиля, в котором он находился, не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с фурой на развязке. Господина Стремоусова похоронили в Симферополе.

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Лаура Кеффер