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«РИА Новости»: Геннадия Гладкова похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище

Российского и советского композитора Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве завтра, 19 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни. Помощник и менеджер композитора Малик Аминов ранее сообщил, что прощание с господином Гладковым пройдет в кругу семьи и близких людей, посторонние туда допущены не будут.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Наибольшую известность он получил как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». Всего господин Гладков написал композиции более чем к 110 фильмам, в числе которых «12 стульев» (1976), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). В 2002 году Геннадий Гладков был удостоен звания народного артиста России.

Подробнее о жизни и творчестве композитора — в некрологе «Химически лучистый».

Милена Костерева

Фотогалерея

«Композитор должен слышать звуки времени»

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«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства» &lt;br> Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства»
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Фото: Пазий Михаил / PhotoXPress.ru

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

Фото: Валерий Худяков / ТАСС

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

Фото: Денисов Роман / ТАСС

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: &quot;Давай сразу&quot;. Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: "Давай сразу". Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени» &lt;br> На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени»
На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

Фото: Анвар Галеев / PhotoXpress.ru

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства»
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Фото: Пазий Михаил / PhotoXPress.ru

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

Фото: Валерий Худяков / ТАСС

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

Фото: Денисов Роман / ТАСС

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: "Давай сразу". Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени»
На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

Фото: Анвар Галеев / PhotoXpress.ru

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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