«РИА Новости»: Геннадия Гладкова похоронят 19 октября на Ваганьковском кладбище

Российского и советского композитора Геннадия Гладкова похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве завтра, 19 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни. Помощник и менеджер композитора Малик Аминов ранее сообщил, что прощание с господином Гладковым пройдет в кругу семьи и близких людей, посторонние туда допущены не будут.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Наибольшую известность он получил как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». Всего господин Гладков написал композиции более чем к 110 фильмам, в числе которых «12 стульев» (1976), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987). В 2002 году Геннадий Гладков был удостоен звания народного артиста России.

Подробнее о жизни и творчестве композитора — в некрологе «Химически лучистый».

Милена Костерева