В Москве умер композитор Геннадий Гладков

Композитор Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет в Москве, сообщил «Интерфаксу» его менеджер Малик Аминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Решение о дате прощания и месте захоронения пока не принято. Причина смерти не сообщается.

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Получил музыкальные образование: учился в Центральной музыкальной школе, в 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 аспирантуру при ней. Широкую известность композитору, народному артисту РФ, принесла музыка к кино, мультфильмам, спектаклям, мюзиклам. Ему принадлежит музыкальное сопровождение к мультфильмам про бременских музыкантов, «Бременские музыканты» и «По следам бременским музыкантов», и к множеству других анимационных фильмов: «Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», серии «38 попугаев», «Синяя птица». Его музыка звучит в советских фильмах «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дом, который построил Свифт», «После дождичка в четверг», «Джентельмены удачи» и многих других. Композитор работал и в академических жанрах: написал оперу, оперетту, балет.

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