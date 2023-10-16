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Коммерсантъ FM
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Прощание с композитором Геннадием Гладковым пройдет в закрытом режиме

Прощание с российским и советским композитором Геннадием Гладковым пройдет в кругу семьи и близких людей, посторонние туда допущены не будут, сказал ТАСС его помощник и менеджер Малик Аминов. Геннадий Гладков умер сегодня, 16 октября, на 89-м году жизни.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Господин Гладков известен как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». Его музыка звучит более чем в 110 фильмах, в числе которых: «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989) и «Новые бременские» (2002). В 2002 году он был удостоен звания народного артиста России.

Эрдни Кагалтынов

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