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Химически лучистый

Умер Геннадий Гладков

В возрасте 88 лет скончался российский композитор Геннадий Гладков. В 2014 году он перенес инсульт и после этого страдал, по его словам, от «целого букета болезней, присущих людям пожилого возраста». Тем не менее Гладков продолжал активно работать до недавнего времени и даже в больницу брал с собой маленький синтезатор.

Композитор Геннадий Гладков на авторском вечере, посвященном своему 75-летию (2010 год)

Композитор Геннадий Гладков на авторском вечере, посвященном своему 75-летию (2010 год)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Композитор Геннадий Гладков на авторском вечере, посвященном своему 75-летию (2010 год)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По признанию Геннадия Гладкова, он практически родился под звуки джаза. Это произошло в центре Москвы, в роддоме имени Грауэрмана, и его отец Игорь Гладков, работавший пианистом и аккордеонистом в ансамбле Александра Цфасмана, приехав забирать новорожденного, устроил в вестибюле небольшой концерт. По воспоминаниям матери Гладкова, маленький Гена не кричал, только когда играл джаз. Его дед был аккомпаниатором певицы Лидии Руслановой и собирал для ее репертуара народные песни. Дядя Гладкова был профессиональным барабанщиком, а бабушка любила на семейных праздниках петь украинские песни. Мелодический талант и джазовое ритмическое чувство Гладкова оттуда, из детства.

Музыкальное образование Геннадий Гладков начал в годы войны в Академическом музыкальном училище при московской консерватории. Отец, часто гастролировавший с фронтовыми музыкальными бригадами, всячески поддерживал музыкальные устремления сына. Тем удивительнее тот факт, что в юности Гладков увлекся химией, получил образование в химическом политехникуме и даже успел поработать на заводе, прежде чем уже окончательно вернулся к музыке: в 1959 году окончил училище, в 1964 году — консерваторию по классу композиции, а в 1966-м — аспирантуру.

В 1960-е годы Геннадий Гладков совмещал обучение с сочинением музыки и преподавательской деятельностью.

Даже когда уже были написаны его первые произведения (музыка к спектаклю «Современника» «Друг детства» и к фильму «Тайны минувшего») и вышла его первая пластинка «Волшебник Изумрудного города» (1965) с голосами Ростислава Плятта и Анатолия Папанова, он продолжал преподавать.

Первые «хиты» Геннадия Гладкова связаны с его другом детства Василием Ливановым. Гладков написал музыку к его дипломному спектаклю «Три толстяка» и к первому мультфильму «Самый, самый, самый, самый». Ливанов же вместе с поэтом Юрием Энтиным придумал либретто сказки «Бременские музыканты», за которую взялись режиссер Инесса Ковалевская и композитор Геннадий Гладков. К слову, образы героев придумал тоже Василий Ливанов, у которого помимо театрального и кинематографического было еще и художественное образование.

Эта разносторонне одаренная команда создала, возможно, самую популярную сказку за всю историю отечественных экранных искусств, а заодно и самый популярный мюзикл. 1969 год был годом «Вудстока», Led Zeppelin и последнего альбома The Beatles. Геннадий Гладков к тому времени не просто хорошо знал The Beatles, он на каком-то метафизическом уровне принял рок-н-ролльные вибрации, пронизывавшие тогдашнюю атмосферу, и реализовал их в СССР — в детском жанре. Для вышедшего в 1973 году сиквела «По следам бременских музыкантов» он сочинил «Серенаду трубадура» («Луч солнца золотого»), возможно, лучшую песню из написанных когда-либо на русском языке. Ее записал Муслим Магомаев.

«Луч солнца золотого» остается скрепой, в отношении которой не было и нет разногласий. Пластинка фирмы «Мелодия» «Бременские музыканты» была в каждой семье и разошлась тиражом 28 млн экземпляров. Сюжет и мелодии сказки не раз использовались в театре и кино. В 2022 году было объявлено о съемках новой киноверсии «Бременских музыкантов», в которой также используются музыкальные темы Геннадия Гладкова. Премьера запланирована на 1 января 2024 года.

Если просмотреть каталог гипотетического «золотого фонда» отечественной мультипликации, то выяснится, что список лучших работ Гладкова в этом жанре совпадает с ним в весьма внушительной степени.

«Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев», «Очень синяя борода» — к этим и многим другим мультикам музыку написал Геннадий Гладков.

С конца 1960-х Гладков стал сотрудничать с режиссером Марком Захаровым, причем первый же их перенесенный на телеэкран совместный спектакль — «Проснись и пой» Театра сатиры — подарил стране одноименный суперхит. В дальнейшем Гладков и Захаров сотрудничали и в «Ленкоме». Если в бродвейских мюзиклах исполнители ролей были прежде всего профессиональными певцами, а уже потом актерами, то в спектаклях «Ленсовета» и «Ленкома», к которым писал музыку Геннадий Гладков, запели драматические актеры.

Марк Захаров ушел последним. Некролог

Марк Захаров ушел последним. Некролог

Киномузыка Геннадия Гладкова — целая вселенная. Только в союзе с Марком Захаровым появились саундтреки к «12 стульям», «Обыкновенному чуду», «Дому, который построил Свифт», «Формуле любви» и «Убить дракона». А еще Гладков создал музыку к фильмам «Джентльмены удачи», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Собака на сене», «Сватовство гусара», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.

Гладков был одинаково силен как в короткой песенке, так и в создании больших оркестровых тем для закадрового сопровождения.

Он даже спел сам — в «Бременских» и в «Формуле любви». Ему, кажется, были подвластны вообще все музыкальные и исполнительские формы. Даже в его симфонических произведениях были слышны цирковые, уличные, балаганные мотивы, хорошо знакомые по самым знаменитым кинематографическим и театральным работам Геннадия Гладкова. Те мотивы, что роднят его с Нино Ротой, Домиником Фронтиром и Куртом Вайлем.

В 1983 году в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко прошла премьера первой оперы Гладкова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Ему принадлежат также балетные партитуры («Возвращение Одиссея» и «Вий»), а также сюита для симфонического оркестра «Калейдоскоп». На «серьезных» площадках гладковская музыка время от времени появлялась — так, в пору расцвета своей дирижерской деятельности в Москве Владимир Юровский включал ее в свои филармонические программы. И все же в целом работы Гладкова в «высоких жанрах» зрителю были известны гораздо меньше, чем массово доступные произведения из кино и рисованных историй. «Легкомысленные» мультики и музыкальные фильмы доносили его талант до самой широкой аудитории.

«Советским чиновникам пение бременских музыкантов казалось слишком нахальным,— рассказывал Гладков.— Мы с режиссером успокаивали их: "Ну что вы, ведь эти песни исполняет осел. Разве можно к нему серьезно относиться?"»

На первый взгляд, химия была лишним звеном в яркой биографии Геннадия Гладкова. Но именно умение смешивать в правильных пропорциях смешное и трагическое, рок и детскую песенку, фолк и джаз создавало неизменно положительную реакцию слушателей и укрепляло их веру в то, что солнце обязательно взойдет.

Борис Барабанов

Фотогалерея

Творческий путь ГЕннадия Гладкова

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«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства» &lt;br> Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства»
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Фото: Пазий Михаил / PhotoXPress.ru

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

Фото: Валерий Худяков / ТАСС

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

Фото: Денисов Роман / ТАСС

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: &quot;Давай сразу&quot;. Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: "Давай сразу". Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени» &lt;br> На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени»
На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

Фото: Анвар Галеев / PhotoXpress.ru

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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«Русскую народную музыку и джаз я впитал с детства»
Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. Его дед аккомпанировал на гармони певице Лидии Руслановой, а отец был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. В 1959-м Гладков окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, во время учебы и до 1971 года преподавал в Московском хоровом училище и в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных

Фото: Пазий Михаил / PhotoXPress.ru

«Сыграть по нотам правильно у меня не всегда получалось. Я же играл не только детские песенки, но и вполне серьезные композиции из Чайковского, Шостаковича, Дунаевского. И те особо сложные места, которые не мог выучить и сыграть, я заменял другими, мной сочиненными. Самое интересное, что никто подмены не замечал, и мои выступления проходили на ура. Мне тогда лет 10 было, и я вдруг понял, что сочинять музыку — это здорово, а дети — очень благодарная публика»

Фото: Валерий Худяков / ТАСС

В студенческие годы написал музыку к спектаклю «Друг детства» (1961) по пьесе Михаила Львовского, который поставил московский «Современник». Тогда же стал сочинять мелодии для фильмов, дебютировав в картине «Тайны минувшего» (1962). Сам композитор говорил, что приходом в кино обязан другу детства Василию Ливанову, который в 1966 году привлек его к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый». Годом ранее вышла первая пластинка Гладкова — «Волшебник Изумрудного города»

Фото: Денисов Роман / ТАСС

С 1960-х композитор сотрудничал с режиссером Марком Захаровым. На сцене Московского театра сатиры были поставлены спектакли с музыкой Гладкова — «Проснись и пой» (1970), «Темп-1929» (1971), «Чудак-человек» (1973). В дальнейшем к ним прибавились работы для театра имени Ленсовета и Ленкома. В кино тандем Захаров-Гладков впервые заявил о себе в 1976 году после выхода новой экранизации «12 стульев». Результатом их совместного творчества также стали «Обыкновенное чудо» (1978), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«С ним была одна трудность — он заставлял сочинять в его присутствии. Для меня это была пытка страшная. Одно дело, когда ты спокойно и вдумчиво написал, показал режиссеру, он послушал, что-то попросил изменить… И совсем другое — когда приносят стихи, а режиссер говорит композитору: "Давай сразу". Мы несколько номеров сочинили именно так»,— говорил Геннадий Гладков о сотрудничестве с Марком Захаровым

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1983 году Геннадий Гладков написал первую оперу — «Старший сын», которая была поставлена в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С тех пор он сотрудничал с разными театрами, среди других его сочинений — оперетта «Желтый дьявол», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», мюзиклы «Хоттабыч», «Дон Жуан», «На бойком месте», «Сватовство по-московски», музыка к спектаклям «Дорогая Памела», «Мужской сезон», «Сирано де Бержерак», «Приключения Красной Шапочки» и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Геннадий Гладков дважды становился лауреатом кинопремии «Ника» — за лучшую музыку к фильму «Убить дракона» (1987) и мюзиклу «На бойком месте» (1999)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Композитор должен быть понятным, он не должен замыкаться в своем узком мире. Композитор должен быть демократичным и слышать звуки времени»
На фото: с актером Василием Ливановым (справа)

Фото: Анвар Галеев / PhotoXpress.ru

«Свои песни я бы называл детскими условно. Впрочем, как и любой другой автор, пишущий для детей. Понимаете, взрослые люди, сочиняющие для детей, на самом деле просто очень хотят, чтобы детство не уходило от них самих»

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

С 1992 по 2001 год Геннадий Гладков ежегодно писал детские мюзиклы для Кремлевской елки

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году композитор получил звание народного артиста России, а спустя девять лет он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В общей сложности Гладков написал музыку к более чем 120 проектам, в том числе к популярным мультипликационным и художественным фильмам. В их числе — «Малыш и Карлсон» (1968), «Синяя птица» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «12 стульев» (1976), «Голубой щенок» (1976), «38 попугаев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские (2002)» и других

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году композитор перенес инсульт, но продолжал работать. Последним фильмом, к которому Геннадий Гладков написал музыку, стал «Медный всадник России», вышедший на экраны в 2019-м. В 2021 году артист был удостоен национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Последние пять лет Геннадий Гладков занимался переизданием своего каталога. 16 октября 2023 года народный артист скончался в возрасте 88 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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  • Газета «Коммерсантъ» №193 от 17.10.2023, стр. 11

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