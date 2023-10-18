В Самаре отменили концерт осудившего СВО Алексея Кортнева

Акустический концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который ранее осудил проведение специальной военной операции на Украине, отменен в Самаре. Об этом «Ъ-Волга» сообщили представители клуба Kowalski, на сцене которого должно было состояться выступление музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Концерт отменяется. Он планировался, но проводиться не будет»,— уточнил собеседник издания.

Причины отмены выступления Алексея Кортнева не называются. Его концерт планировался в Самаре 29 ноября. При этом афиша в пабликах клуба не размещалась.

Ранее Алексей Кортнев разместил в сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил изданию «Абзац» о своем призыве отменить выступление фронтмена «Несчастного случая» не только в Самаре, но и по всей стране, «пока он не поймёт, на какой он стороне».

Общественник также пообещал обратиться к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, чтобы Алексея Кортнева не допустили в региональную столицу. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о том, что лидер группы «Несчастный случай» якобы все же успел выступить в Самаре: его концерт состоялся в ДК Железнодорожников им. Пушкина в понедельник, 16 октября, утверждают авторы постов.

Директор группы «Несчастный случай» Андрей Воронцов сообщил «Ъ-Волга», что не в курсе ситуации и не комментирует подобные сообщения. На сайте коллектива информация о концертах Алексея Кортнева в Самаре отсутствует.

Ранее лидер группы «Звери» Роман Билык попытался подраться с посетителями самарского бара. Это произошло во время гастролей ансамбля в городе. Позже выяснилось, что это произошло из-за навязчивого поклонника: мужчина очень хотел сфотографироваться с музыкантом, но не принял отказ кумира.

Георгий Портнов