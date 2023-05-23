Соцсети сообщили о дебоше лидера группы «Звери» в самарском баре

Инцидент с участием вокалиста группы «Звери» Романа Билыка произошел в самарском баре, сообщают пользователи соцсетей. Очевидцы утверждают, что музыкант сначала зашел в одно питейное заведение, затем в нетрезвом виде посетил другое, и там после словесной перепалки попытался подраться с посетителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам свидетелей инцидента, участников конфликта разняли. Романа Билыка вывели из бара.

В ГУ МВД Самарской области заявлений от участников конфликта не поступало. В питейных заведениях Самары, в которых якобы побывал Роман Билык, ситуацию не комментируют.

Группа «Звери» также не стала комментировать инцидент. Сегодня вечером, 23 мая, вечером, у нее состоится концерт во Дворце спорта.

Ранее в Самаре происходили другие инциденты с нетрезвыми звездами. Один из них был связан с Димой Биланом, который выступил в 2019 году с концертом на день города. Зрители обратили внимание на странное поведение певца. Он впоследствии признался, что употреблял спиртное и попросил у горожан прощения, а затем пообещал подарить самарской детской больнице оборудование и выступить с новым концертом. Во время своего повторного визита в том же году певец подарил подопечным самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку со специализированным оборудованием. Ее оперативно построили.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дзынь города».

Георгий Портнов