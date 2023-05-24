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Коммерсантъ FM
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Названа причина потасовки с лидером группы «Звери» в Самаре

Причиной инцидента с участием фронтмена группы «Звери» Романом Билыком стала настойчивость одного из посетителей. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в баре, где произошел конфликт.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

«Быть публичным человеком непросто, и произошло недоразумение – один из гостей настаивал на фотографии с Романом»,— уточнила собеседница издания.

По ее словам, в итоге «все решилось мирным путем, полицию не вызывали». Информация о происшествии появилась в соцсетях и Telegram-каналах во вторник накануне концерта группы «Звери» во Дворце спорта.

Очевидцы сообщили, что музыкант сначала зашел в одно питейное заведение, затем в нетрезвом виде посетил другое, и там после словесной перепалки попытался подраться с посетителями.

Участников конфликта разняли. Романа Билыка вывели из бара.

Георгий Портнов

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