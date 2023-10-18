Банки обязали с 23 октября сообщать в рекламе максимальную ставку по кредиту

Банки и микрофинансовые организации с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку по кредиту. Норма закона распространяется на публикации как на сайтах банков, так и в мобильных приложениях.

«С 23 октября вступает в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением»,— говорится в сообщении Банка России.

Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и «наиболее привлекательные проценты», параметры должны быть одинаково заметными, уточнил регулятор. Таким образом, потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредиты покажут по полной стоимости».

Милена Костерева