Кредиты покажут по полной стоимости

Депутаты смягчили некоторые формулировки в законопроекте об изменении расчета полной стоимости кредита (ПСК). В частности, убран предельный срок необеспеченного кредита и отменен запрет на указание в рекламе ставки по кредиту. Но формулировка о том, что в ПСК должны включаться все фактические расходы заемщика, против которой возражали банкиры, сохранилась. По мнению экспертов, банки смогут справиться с этой помехой, переформатировав продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Финансовый комитет Госдумы рекомендовал к принятию во втором чтении смягченный вариант поправок к закону о потребительском кредите, касающийся важного для граждан расчета его полной стоимости. Исходный вариант предполагал ограничение срока необеспеченного кредита пятью годами, а в рекламе банкам запрещалось использовать процентную ставку по кредиту — только ПСК. Эти поправки могли серьезно улучшить информированность граждан о кредитных продуктах, которые они берут. Но ко второму чтению ограничение по сроку убрали, а использовать ставку в рекламе разрешили, хотя только вместе с ПСК или ее диапазона в случае изменения стоимости кредита в зависимости от выполнения определенных условий.

Участники рынка признают необходимость изменения подхода к расчету ПСК в сторону его большей прозрачности. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег Виктора Достова, конкуренция на рынке необеспеченного потребительского кредитования жесткая, а продуктовая линейка ограниченна, поэтому ряд банков «злоупотребляют маркетинговыми приемами». «Пытаются спрятать часть стоимости кредита в другие привязанные продукты или сделать менее прозрачным расчет при разных сценариях жизненного цикла кредита»,— поясняет он. Но в текущем виде законопроект, по его мнению, не решит эти проблемы полностью — банки, «вероятно, попробуют придумать комбинированные продукты, пакетируя кредит и другие услуги».

Разница между заявленными ставками и ПСК даже при нынешнем варианте ее учета остается довольно высокой, а в начале года достигала 6 п. п. (см. “Ъ” от 10 марта).

Причем, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, спред растет, что может быть связано со снижением ставок на рынке и стремлением банков удержать доходность операций в данных условиях. «Указание в рекламных материалах ПСК сделает условия кредитования для заемщиков более прозрачными, однако мы ожидаем, что это может привести к пересмотру банками их продуктовых линеек и изменению структуры дополнительных платежей»,— добавляет эксперт.

По мнению юристов, поправки к закону о потребительском кредите обеспечивают скорее не защиту прав заемщиков, а их большее информирование и наглядность условий заключаемых договоров. Так, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елены Гладышевой, в дальнейшем банки, вероятнее всего, будут строить рекламные кампании исходя из диапазона ПСК. Советник инвестиционной практики адвокатского бюро БВМП Роман Яковенко считает основным изменением обязательство банков предоставлять альтернативу кредиту без дополнительных услуг на ту же сумму и срок: «Но, как и сегодня, банки могут увеличивать либо процентную ставку из-за отсутствия того же страхования, либо просто не согласовывать выдачу кредита по каким-либо основаниям».

Вместе с тем, уточняет глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, ключевой вопрос, который был у участников рынка к законопроекту, не урегулирован. В документе написано, что банк должен включать в ПСК все фактические расходы заемщика, но их определения не дается.

По словам господина Емелина, банк может трактовать определенные расходы заемщика не так, как регулятор, в результате чего у кредита может быть пересчитана ПСК и пороговое значение для соответствующей категории кредита окажется превышено: «Если ЦБ потребует пересчитать ПСК по всей категории кредитов, могут возникнуть проблемы с соблюдением лимитов».

Максим Буйлов