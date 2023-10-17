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Коммерсантъ FM
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Сталь не гнется под прогнозом

WSA опять улучшила ожидания по потреблению металла в России

Всемирная ассоциация стали улучшила свой весенний прогноз по объемам потребления металла в России. Теперь в ассоциации ждут роста спроса на сталь на 5%, до 43,8 млн тонн, по итогам года и стагнации потребления в 2024 году, тогда как полгода назад ожидалось падение на 5% и 6,7% соответственно. По мнению ассоциации, потребление стали в РФ растет за счет мер государственного стимулирования, но в 2024 году наступит спад из-за обесценивания валюты, нехватки рабочей силы и перебоев в цепочках поставок. Аналитики менее пессимистичны и допускают рост спроса на сталь в России и в 2024 году на 1–2%.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2023 году потребление стали в России увеличится относительно 2022 года на 5%, до 43,8 млн тонн, сообщила 17 октября Всемирная ассоциация стали (WSA). По ее прогнозам, в 2024 году потребление в стране не изменится. Еще весной WSA ожидала сокращения спроса на сталь в России на 5% в 2023 году и на 6,7% в 2024 году.

Мировой спрос на сталь, согласно ожиданиям WSA, увеличится на 1,8%, до 1,8 млрд тонн, хотя еще в апреле ассоциация прогнозировала, что спрос вырастет на 2,3%. В 2024 году WSA теперь ожидает повышения мирового спроса на 1,9%, до 1,849 млрд тонн, против предполагавшегося весной прироста на 1,7%.

Как правило, прогнозы ассоциации в отношении российской черной металлургии весьма консервативны. Например, в апреле 2022 года WSA предсказывала сокращение потребления по итогам года на 20%, однако в итоге оно снизилось только на 5%. Нынешнее улучшение прогноза по России не исключение. «Благодаря масштабным мерам государственного стимулирования российская экономика, как ожидается, зафиксирует небольшой положительный рост в 2023 году, чему способствуют доходы от продажи нефти и адаптация экономики к санкциям»,— говорится в отчете WSA.

Однако в 2024 году в России произойдет ухудшение экономической ситуации в связи с обесцениванием валюты, нехваткой рабочей силы и перебоями в цепочках поставок, считают в ассоциации.

Промышленное производство будет ухудшаться из-за сокращения доступа к современным технологиям и постоянных ограничений на импорт запасных частей.

5 процентов

может составить рост потребления стали в России в 2023 году, по прогнозу WSA

Российские металлургические компании ожидают роста потребления стали по итогам года. В ММК в августе заявляли, что спрос увеличится на 3–5% за счет увеличения потребления стали в строительном секторе, где оно выросло на 14–16%. «Северсталь» ожидает роста спроса на 3–4%.

За счет чего росло потребление металла

Минпромторг в сентябре называл ситуацию в металлургии удовлетворительной. «Состояние отрасли весьма приличное: рост выплавки стали — почти 3%, 38 млн тонн, за первое полугодие и рост общего потребления металла на внутреннем рынке — 10%. Это важно, потому что все переживали, останется ли льготная ипотека, один из локомотивов стройки, после того как поднялась ключевая ставка. Вопрос с льготной ипотекой решили — как мы знаем, она остается»,— заявлял замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах ВЭФ.

Рост потребления стали на 3–5% по итогам года вполне возможен, допускает Борис Красноженов из Альфа-банка. В течение года наблюдается рост объемов строительства, так как реализуются проекты, отложенные в 2022 году. Объем строительных работ вырос на 9% за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывает аналитик. По данным Минстроя, в январе—сентябре введено 33,6 млн кв. м новых проектов, что на 15% больше, чем год назад. «Следует отметить, что строительство и инфраструктура занимают более 60% в российском потреблении стали. Хорошую динамику по спросу демонстрирует трубная отрасль. А вопросы по импорту запасных частей и цепочкам поставок уже решены во многих отраслях»,— отмечает господин Красноженов. По его мнению, в 2024 году можно ожидать стабилизации объемов потребления стали в России с возможным ростом 1–2% по сравнению с 2023 годом.

Евгений Зайнуллин

  • Газета «Коммерсантъ» №194 от 18.10.2023, стр. 9

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