В ДНР погиб бывший полицейский из Лысьвы

В ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР погиб военнослужащий из Пермского края, житель Лысьвы Александр Одинцов. Об этом сообщается на странице «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» в соцсети.

«Срочную службу прошел в рядах пограничников. Принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа. После “срочки” подписал контракт и служил еще год, передавая опыт молодым пограничникам. Демобилизовавшись из Вооруженных сил РФ, Александр принял решение продолжить службу Отечеству: он пришел работать в систему МВД России, где прошел путь от постового до начальника угрозыска»,— рассказали знакомые Александра Одинцова.

Александр Одинцов погиб 12 октября. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с Александром Одинцовым состоится 19 октября в Лысьвенском культурно-деловом центре.