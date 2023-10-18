Минспорта Новосибирской области назвало стоимость строительства «Сибирь-Арены»

В минспорта Новосибирской области в ответ на запрос «Ъ-Сибирь» прокомментировали стоимость строительства нового ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске. С учетом допоборудования, объект обошелся в сумму около 16 млрд руб..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На строительство многофункциональной ледовой арены (МФЛА) было заключено два контракта: от 5 июня 2019 года на 7,9 млрд руб. и на 7,3 млрд руб. от 28 февраля 2020 года. Также в министерстве сообщили, что для оснащения ЛДС допоборудованием (зрительские кресла, ледозаливочные машины, оргтехника, оборудование обеспечения досмотра и т.д.) были заключены контракты на 732,2 млн руб.

На начало 2021 года, как ранее сообщала контрольно-счетная плата региона, общая стоимость проекта создания комплекса ЛДС, включая также строительство станции метро «Спортиввная» и еще восьми объектов, составила 20,7 млрд руб., из них на ледовую арену приходилось 10,2 млрд руб.

В августе прошлого года глава областного минстроя Алексей Колмаков сообщал журналистам, что корректировка проектно-сметной документации ЛДС продолжается из-за срыва поставок ряда оборудования. «Ведутся корректировки в сторону импортозамещения»,— сказал он. В сентябре он сообщал, что сумма контрактов, заключенных на строительство арены, составляет 14,4 млрд руб. Увеличение стоимости строительства связано с удорожанием строительных материалов, которое продолжается с конца 2020 года, пояснял он.

Новая ледовая арена в Новосибирске рассчитана на 10,5 тыс. зрителей. Объект возводился для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске, но из-за антироссийских санкций Международная федерация хоккея (IIHF) отдала право проведения турнира Канаде. О полном завершении строительно-монтажных работ на ледовой арене и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию областные власти сообщили в конце декабря 2022 года.

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Александр Киселев, Оксана Павлова