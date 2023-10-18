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В Перми перенесли концерт Найка Борзова из-за форума «Россия — спортивная держава»

Концерт рок-музыканта Найка Борзова, запланированный на 19 октября, перенесли на март. Выступление артиста должно было состояться в концерт-холле «Свобода». Как сообщается в группе «Свободы» в соцсети «ВКонтакте», концерт перенесли «в связи с инфраструктурной загруженностью» города в день выступления Найка Борзова. «В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами 30 марта»,— отмечают в концерт-холле и на официальной странице музыканта.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Билеты, приобретенные на концерт в Перми 19 октября, будут действительны и на мартовскую дату выступления, обменивать их нет необходимости, добавляют организаторы.

Напомним, что в Перми состоится международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет 19–22 октября. Ожидается, что открытие или закрытие форума может посетить президент РФ Владимир Путин.

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