В Перми перенесли концерт Найка Борзова из-за форума «Россия — спортивная держава»

Концерт рок-музыканта Найка Борзова, запланированный на 19 октября, перенесли на март. Выступление артиста должно было состояться в концерт-холле «Свобода». Как сообщается в группе «Свободы» в соцсети «ВКонтакте», концерт перенесли «в связи с инфраструктурной загруженностью» города в день выступления Найка Борзова. «В связи с инфраструктурной загруженностью Перми в даты проведения всероссийских спортивных соревнований мы вынуждены перенести концерт на весну. Увидимся с первыми лучами 30 марта»,— отмечают в концерт-холле и на официальной странице музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Билеты, приобретенные на концерт в Перми 19 октября, будут действительны и на мартовскую дату выступления, обменивать их нет необходимости, добавляют организаторы.

Напомним, что в Перми состоится международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдет 19–22 октября. Ожидается, что открытие или закрытие форума может посетить президент РФ Владимир Путин.