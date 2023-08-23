Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве аспиранта УрФУ из Африки

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона (Центральная Африка). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в Екатеринбурге на улице Малышева в ночь на 18 августа убили 32-летнего Франсуа Нджелассили. Подозреваемого в убийстве аспиранта задержали на следующий день после преступления. Им оказался житель Артемовского Данил Фомин.

В понедельник, 21 августа, Ленинский районный суд заключил его под стражу до 17 октября. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе вуза, прощание с Франсуа Нджелассили состоится в пятницу, 25 августа, в 14:00 в зале «Вознесение» на ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

Полина Хабарова

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