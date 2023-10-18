В Краснодаре готовят межевой план участка замка на Затоне

В Краснодаре проводят подготовку межевого плана земельного участка, на котором расположен недостроенный объект, известный как «замок на Затоне». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным департамента муниципальной собственности, к настоящему времени утверждена схема земельного участка на кадастровом плане, объединенного из трех. После завершения работы с межевым планом участок поставят на кадастровый учет.

«После этого данную территорию планируют передать муниципальному бюджетному учреждению культуры "Парки культуры и отдыха города Краснодара"»,— говорится в сообщении.

О предстоящей передаче объекта МБУК «Краснодарские парки» стало известно в июне текущего года. Ранее из долгостроя планировали сделать современный образовательный центр до конца 2023 года, однако в мэрии отметили, что к обсуждению вопроса вернутся позднее.

Долгострой в парке 30-летия Победы перешел в муниципальную собственность в 2021 году. Городские власти выплатили собственнику 130 млн руб. Возведение здания началось еще в 2009 году. К настоящему времени площадь замка на Затоне достигает 7,5 тыс. кв. м.

Анастасия Донскова

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