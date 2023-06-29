Власти кубанской столицы передадут «замок» на Затоне «Краснодарским паркам»

Власти Краснодара передадут недострой на Затоне, выкупленный у частного инвестора за 130 млн руб. и известный как «замок» или «краснодарский Хогвартс», МБУК «Краснодарские парки», вопрос же о создании на объекте самого крупного в городе центра допобразования будет обсуждаться позже. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрация кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По информации департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, объект незавершенного строительства площадью застройки 1006,1 кв. м по ул. Береговой, 146 («замок») и хозяйственно-бытовой корпус площадью 316,8 кв. м находятся в Реестре муниципального имущества с июня 2021 года. В текущем году под Замком был сформирован земельный участок площадью более 0,3 га, он предназначен для размещения объектов культурно-досуговой деятельности. В марте городские власти зарегистрировали на него право муниципальной собственности.

В настоящее время идет процедура оформления передачи объекта в постоянное (бессрочное) пользование МБУК «Краснодарские парки» (учреждение управляет парками кубанской столицы). В пресс-службе мэрии «Ъ-Кубань» также уточнили, что дальнейшие планы по реализации на базе «замка» проекта детского центра власти обсудят позднее.

«Замок» на Затоне — это восьмиэтажное здание, расположенное в парке 30-летия Победы, которое начало строиться в 2009 году как культурно-развлекательный центр «Парковый». Работы выполняло сочинское ООО «Группа Компаний "СМС"». В 2010 году стройнадзор через суд привлек девелопера к административной ответственности за нарушения при строительстве, после чего стройку «замка» заморозили. В 2014 году экс-мэр Краснодара Владимир Евланов предлагал через суд изъять здание и организовать в нем художественную галерею. Выкупить здание и открыть в нем центр для одаренных детей, по информации СМИ, планировал и краснодарский предприниматель Сергей Галицкий.

В 2016 году в городе началась работа по возвращению в муниципальную собственность земельных участков для благоустройства территорий и освобождению парковых территорий от самостроев и долгостроев. Осенью 2020 года на тот момент мэр Краснодара Евгений Первышов предложил выкупить «замок» и открыть в нем детский центр «Кванториум» с технопарком, научными классами, лабораториями, интерактивным музеем, кружками и секциями, так как снос был бы слишком затратен. Идею поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, отметив, что городу и краю нужен большой многофункциональный детский центр. В итоге «замок» был приобретен к казну Краснодара за 130 млн руб.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram