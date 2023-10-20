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Коммерсантъ FM
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У Матвея будет донор!

13 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Югория» мы рассказали историю 15-летнего Матвея Толшмякова из ХМАО — Югры («Лучший подарок», Светлана Иванова). У мальчика рак крови — острый миелобластный лейкоз. Он перенес два блока химиотерапии, вышел в ремиссию. Но этот вид рака одной химией не победить, необходима пересадка костного мозга. Подходящий Матвею донор есть в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Государство не оплачивает подбор, активацию донора и доставку трансплантата. Наталья, мама Матвея, растит мальчика одна, у нее таких денег нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (841 654 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Матвей Толшмяков

Матвей Толшмяков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Матвей Толшмяков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 октября 17 792 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя программы «Вести-Москва», ГТРК «Югория», «Лотос», «Тула», «Пермь», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 19 789 394 руб.

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