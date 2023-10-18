38,8 процента составила доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе 2023 года, сообщил ЦБ. За год показатель вырос на 5,5 процентного пункта (п. п.), тогда как доля расчетов в валютах «недружественных» стран снизилась на 27,3 п. п., до 25,5%, в прочих валютах — выросла на 21,8 п. п., до 35,8%. В расчетах с Азией доля доллара и евро снизилась на 24,1 п. п., до 23,4%, а рубля — выросла лишь на 7,4 п. п., до 36%, в сделках с Европой доля доллара и евро снизилась на 24 п. п., до 34,1%, а рубля — выросла на 14,8 п. п. до 53,1%. В платежах за импорт доля рубля за год выросла лишь на 1,1 п. п., до 30,1%, доллара и евро — снизилась на 23 п. п., до 29%, прочих валют — повысилась на 22,1 п. п., до 40,9%.